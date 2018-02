Vi er taget på besøg i kommunens nye specialbørnehave, som ved årsskiftet blev indviet i daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov. Hvor der tidligere var et stort opholdsrum under navnet "orangeriet," leger, spiser og sover nu seks børn i alderen to til fem år med udviklingsforstyrrelser.

Langeskov: To bare tæer stikker ud af sansegyngen, hvor fem-årige Melad glipper med øjnene. Han er omgivet af bløde madrasser, en ribbe, farverige bolde og alt hvad et livligt legebarn kunne ønske sig af et motorikrum. Tumbleriet har gjort ham søvnig, og pædagogen Julie stopper sin monotone vuggen med gyngen:

Michael og Marianne Nør ankommer til "Orange Planet" for at aflevere deres søn Magnus.

Han er to et halvt år gammel og blev født for tidligt. Det er kun et halvt år siden, han lærte at gå, og han gik i Mælkevejens almindelige vuggestue med en specialpædagog tilknyttet, indtil "Orange Planet" åbnede.

- Magnus skal ikke tage stilling til så mange børn her. Der kommer ikke så mange ind og ud af døren. Der er ro og struktur på en helt anden måde, fortæller Michael Nør.

På en tavle ved døren hænger der piktogrammer, som beskriver dagens rytme, der er tre pædagoger og to pædagogmedhjælpere til seks børn, samt ergo- og fysioterapeuter tilknyttet.

De er begejstrede for tilbuddet, og nyder at børnehaven blot ligger en gåtur væk fra hjemmet.

- Han har simpelthen taget nogle syv-mile-skridt i sin udvikling, fortæller Marianne Nør.

En stor fordel er også, at specialbørnehaven kan drage nytte af de mange aktiviteter lige inde ved siden af, fortæller afdelingsleder Maiken Olsen.

- Én af drengene er på legepladsen inde ved siden af hver dag over middag, og på fredag vil vi forsøge at holde fastelavn med resten af huset. Et succeskriterie for os er, at børnene her ser sig som en del af hele Mælkevejen, fortæller hun.