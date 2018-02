Svendborg: Hvordan skal fremtidens ældreliv være i Svendborg?

Det er et spørgsmål, som politikerne i Social- og Sundhedsudvalget håber, at rigtig mange vil give et svar på, når kommunen torsdag 1. marts åbner dørene i Midtbyhallen til en konference om fremtidens ældreliv.

Det er den nye formand for det politiske udvalg, Hanne Klit (S), der har fået ideen til konferencen, og håbet er at få rigtig mange ældre, pårørende og interesseorganisationer i tale.

- Vi vil gerne vide, om de kan se sig selv i den retning, som vi giver ældreområdet i Svendborg. Målet er, at give så mange som muligt det gode ældreliv i Svendborg, og her har vi brug for, at de ældre kommer på banen, forklarer Hanne Klit, der ønsker input inden for en lang række områder.

- Det handler blandt andet om forskellige boformer, om kost, motion og frivilligt arbejde, siger socialudvalgsformanden.

Udvalget ønsker at lave en såkaldt masterplan - det vil sige en samlet vision for, hvordan ældreområdet skal udvikle sig frem til 2025.

Den fire timer lange konference åbner klokken 16, og der vil være tre foredrag med tre personer, som vil sætte fokus på nutidens og fremtidens ældreliv. Journalist og forfatter Lone Kühlmann vil levere en munter opsang til alle, der vakler mellem kirurgi og terapi for at håndtere alderdomstegnene, og professor Lars Larsen vil fortælle, hvad man kan forvente af fremtidens ældre liv. Og endelig vil ergoterapeut og forsker Annette Johannesen fortælle, hvor vigtigt det er at bevare en social funktionsevne, at holde kontakt med andre mennesker, selv købe ind og bevare sin sundhed både mentalt, kognitivt og fysisk.

Der serveres kaffe, kage og en let anretning ved konferencen, og det er derfor nødvendigt at tilmelde sig til Dina Riggelsen på mail: dina.riggelsen@svendborg.dk