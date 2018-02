Svendborg: Den vedligeholdende træning for svage ældre på seks kommunale plejecentre fortsætter frem til sommerferien.

Svendborg Senior Idræt havde ellers opsagt en aftale om træningen med udgangen af februar, men bestyrelsen i seniorforeningen har nu besluttet at sige ja til politikernes ønske om at fortsætte træningen.

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget havde ønsket, at træningen kunne fortsætte frem til den 1. juni, og bestyrelsen har nu meddelt, at foreningen er klart til at fortsætte træningen frem til sæsonafslutningen ved udgangen af juni.

- Det gør vi af hensyn til de gamle, siger formanden for Svendborg Senior Idræt, Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell.

Kommunen vil nu bruge tiden frem til sommerferien på at skrue et nyt tilbud sammen, og det bliver højst sandsynligt uden Svendborg Senior Idræt. Politikerne har afvist at betale 35.000 kroner om året i løn til de instruktører, der deltager i den sociale del, der følger efter træningen. Foreningen vil omvendt ikke stå inde for tilbuddet, hvis instruktørerne ikke deltager i den sociale del.

47 ældre deltager i øjeblikket i den vedligeholdende træning, og de betaler hver 610 kroner for en sæson. Ordningen på de seks plejecentre kostede i 2017 Svendborg Kommune 103.000 kroner, og den udgift vil politikerne have reduceret.