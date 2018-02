Debat: Børnehuset Dragens død

I gårsdagens avis kunne vi se, at en politiker var blevet opmærksom på, hvad der sker her i vores lokalområde, og det er da glædeligt. Lidt mindre glædeligt er det, at han først er blevet opmærksom nu, og endnu mindre glædeligt er det, at hans opmærksomhed retter sig mod nogle fejl, som skulle være begået af nogen her fra lokalområdet.

Sagen drejer sig om Dragen, hvor en bestyrelse, som består af lokale frivillige ildsjæle, i samarbejde med nogle meget kompetente og entusiastiske medarbejdere har forsøgt at bevare og videreudvikle et meget kvalificeret børnepasningstilbud.

Det generelt faldende børnetal var blevet en stor udfordring, og på den baggrund havde man henvendt sig til kommunen for at få en dialog om, hvordan man bedst kunne videreføre institutionen i en eller anden form.

Disse henvendelser blev ikke mødt med den største forståelse, og det magre resultat var et ultra-kortfristet lån på 200.000 kr., hvilket ikke havde den store effekt i forhold til den gæld, som Dragens bestyrelse havde redegjort for over for kommunens embedsmænd. Bestyrelsen måtte derfor tage den tunge beslutning om at lukke institutionen.

Fra lokalrådets side undrer vi os over forløbet. Kim Johansen har selv været med til at vedtage en samarbejdsaftale mellem Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet, og i den står der bl.a.: "Lokalrådene kan inddrages i Nordfyns Kommunes behandling af almene sager, der vedrører lokalrådets geografiske område.

Det gælder bl.a. borgerbetjening og pasningstilbud." Vi er ikke på noget tidspunkt i denne proces blevet kontaktet af hverken politikere eller embedsmand fra Nordfyns Kommune. Den eneste direkte kontakt, vi har haft, var på det vælgermøde, vi afholdt i Skåstrup Forsamlingshus, og her var det slående, hvor stor enighed, der var om at bevare børnepasningsmulighederne i vores lokalområde.

Vi ønsker ikke at sætte os ned og være sure, men vi ønsker at blive taget alvorligt og blive taget med på råd. For tiden arbejder man flere steder i kommunen med at udarbejde Lokale Udviklings Planer, og det forventer vi også at skulle i gang med her i området.

Men for at vi skal kunne tro på, at dette arbejde giver mening, har vi brug for nogle positive og konkrete tilkendegivelser fra politikerne - alternativet er, at vi skal arbejde med Lokale Afviklings Planer.