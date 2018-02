Der er stor risiko for, at 18-årig på fri fod igen vil nappe køretøjer, som tilhører andre.

Biler er en alt for stor fristelse for en 18-årig mand uden kørekort. 11 biler skal han ifølge politiet have stjålet, og fredag har en dommer i Hillerød fængslet ham for fire uger.

Årsagen til frihedsberøvelsen er, at han på fri fod formentlig igen vil stjæle biler, oplyser anklager Anders Trøck-Nielsen om grundlovsforhøret.

Det er en bestemmelse i retsplejeloven om risiko for gentagelse, som begrunder fængslingen.

Det dyreste af køretøjerne har en anslået værdi af 440.000 kroner, men den kørselsivrige unge mand sigtes også for at have taget brugte biler til cirka 20.000 kroner.

Sigtelsen drejer sig om groft tyveri, groft hæleri og brugstyveri af grov karakter. De mange køretøjer skal være stjålet forskellige steder i Nord- og i Midtsjælland, mener politiet.

- I dag har han via sin forsvarer meddelt, at han nægter sig skyldig, siger anklageren.

Under tidligere afhøringer hos politiet skal han dog have erkendt nogle af forholdene, og en ret omfattende straffesag er allerede planlagt til at begynde 20. marts.

Men da den 18-årige torsdag angiveligt igen havde fat i en bil, der ikke tilhører ham, mistede ordensmagten tålmodigheden.

I den sag, som er klar til retten, indgår også flere biljagter, en stribe overtrædelser af færdselsloven og kørsel uden kørekort, oplyser Anders Trøck-Nielsen fra Nordsjællands Politi.