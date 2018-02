Den danske cykelrytter Magnus Cort (Astana) missede på ny en etapesejr i Dubai Tour, da han på fjerde etape blev slået af Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), som henviste Cort til andenpladsen.

Magnus Cort blev også nummer to i spurten på første etape tirsdag.

Cort kan dog glæde sig over, at han rykker op på andenpladsen i den samlede stilling. Kun Elia Viviani (Quick-Step) ligger over ham før sidste etape lørdag.

- Jeg skal være glad, men en andenplads er altid lidt skuffende. Afstanden var ikke stor, men jeg skal være glad. Afslutningen var brutal, men jeg havde lidt fart endnu. Jeg kunne se, hvordan McNulty følte stigningen, siger Cort til feltet.dk.

Efter 172 kilometer skulle vinderen findes i en sprint, og her var italieneren stærkest.

Brandon McNulty (Rally Cycling) førte løbet med omkring 35 sekunder ned til det jagtende felt, da han kørte ind på den sidste kilometer.

Men det 19-årige stortalent måtte sande, at det ikke var nok til at holde sprinterne bag sig.

De overhalede ham, og Colbrelli viste sig stærkest i den hårde afslutning, der gik op ad bakke.

Lørdag venter der rytterne 132 kilometer på sidste etape. Cort er to sekunder fra førstepladsen.

Selv forventer han dog, at det bliver svært at erobre førstepladsen fra Viviani.

- Mine chancer er små. Jeg vil prøve. Går det som på første etape, er det nok, men det bliver svært, for Viviani er god og vil have et øje på mig hele dagen og forhindre mig i at tage bonussekunder, siger Cort.

Cort kan dog indtil videre glæde sig over, at han har overtaget føringen i ungdomskonkurrencen.