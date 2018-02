Fredericia: Fastelavn står for døren, og dette fejres mange steder. Også ved Hannerup Kirke. Her står man klar til gratis fastelavnsfest for hele familien søndag 11. februar kl. 14. Børnene opfordres selvsagt til at møde udklædt op. Og så skal der naturligvis slås katten af tønden. Der vil være 10 tønder klar, opdelt efter alder. Man kan også vise sit flotte kostume frem på Catwalken og vinde præmier. Det hele begynder med en festlig fastelavnsgudstjeneste - lavet til børn, hvor menigheden skal høre om den rige mand, der viser sig med sin glade maske på.Der er fastelavnsboller til alle. /EXP