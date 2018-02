Fundraising

Trekantområdet: Det skal være lettere for foreninger og frivillige ildsjæle at skaffe finansiering, hvis de står med en god idé til et projekt, der kan gavne lokalområdet. Det mener seks kommuner i Trekantområdet, som derfor er gået sammen om at arrangere en fondskonference, hvor foreninger og frivillige præsenteres for de mange støttemuligheder, der findes.

De seks kommuner er Fredericia, Billund, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen, og konferencen finder sted i Vejen Idrætscenter tirsdag den 27. februar kl. 16-21.