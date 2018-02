Gamborg: Hvad sker der egentlig, når man går fra at være relativt ukendt marskandiser til pludselig at være kendt på tv og have en million seere med på arbejde? Det fortæller Mads og Jens fra Lykkegård i Tversted om, når de kommer til Gamborg Forsamlingshus 22. februar kl. 19. De fleste kender DR1-serien "Skattejægerne", der følger marskandisere og andre brugthandlere i deres arbejde. Nu kommer parret til foredrag om deres liv og drømmen om at ville drive et sommerpensionat og galleri på gården Lykkegård. Drømmen blev realiseret med at sælge bruge ting i en velbesøgt marskandiserbutik. /EXP