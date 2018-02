- Det har stor betydning for alle tre kommuner (Middelfart Kommune, Kolding Kommune og Fredericia Kommune, red.). Det er noget, vi har arbejdet på i fire år, så det er en afslutning på fire års pilotprojekt, som nu bliver godkendt af Friluftsrådet. Det viser, at vi er nået en milepæl.

Middelfart: Den 23. februar bliver en hel særlig dag for Naturpark Lillebælt. Med stor festivitas får man denne dag nemlig overrakt diplomet for, at de er godkendt som naturpark af Friluftsrådet, og det er en særlig begivenhed, fortæller Niels Ole Præstbro, der er projektleder i Naturpark Lillebælt.

Lokale politikere skal sammen med lokale fiskere ud på Lillebælt og forsøge at fange fisk. Den fangst, de forhåbentlig får, kommer med ind til Gammel Havn, hvor en gruppe børn står klar til at tilberede den. Her vil der være smagsprøver på den friske fisk og krabbesuppe. Og så starter den ceremonielle del.

- De tre borgmestre sejles fra hver sin by og mødes ude på bæltet - på fællesskabets midtpunkt. Her får de overrakt diplomerne og får aftalen indgraveret i en sten, som de sammen sænker på bæltets bund. Det symboliserer, at det er noget, vi fælles tror på fremadrettet, og at vi ønsker flere stenrev tilbage til Lillebælt, siger Niels Ole Præstbro.

I Middelfart finder fejringen sted på Gammel Havn den 23. februar om formiddagen.