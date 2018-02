Skulle du have en lille jernbanenørd gemt inden i dig og føler trang til at komme ud og se eller fotografere det gamle materiel, så er der udførlige informationer at finde på hjemmesiden jernbanen.dk. Du kan både se hvilke enheder, der skal køres hvorhen . Og du kan se, hvornår de forskellige transporter er planlagt til at passere de forskellige stationer.

Der har ikke altid været ubetinget kærlighed mellem Danmarks Jernbanemuseum og landets forskellige jernbaneklubber, der for eksempel driver lokale veteranbaner. Men weekendens store udveksling er et udtryk for, at relationerne er blevet langt bedre.

Transporterne følger i kølvandet på en proces, der har stået på i over et år. Som led i sin tilpasning af samlingerne har Danmarks Jernbanemuseum tilbudt en række historiske jernbanekøretøjer til andre museer og jernbaneklubber i Danmark og udlandet. Samtidig har foreninger og klubber i bytte tilbudt museet køretøjer, hvorved museet har kunnet komplettere sin samling.

Jernbanemuseets direktør, Steen Ousager, er fornøjet med samarbejdsprocessen:

- Jeg ser resultatet af processen som en styrkelse af mulighederne for kørsel med historisk jernbanemateriel i fremtiden til glæde for den danske befolkning. Samtidig har det bidraget til at styrke relationerne mellem foreningerne og Danmarks Jernbanemuseum, siger Steen Ousager.

Formanden for Nordsjællands Veterantog, Michael Randrup, som er blandt dem, der nyder godt af udvekslingen, bidrager til den gode stemning:

- Klubbernes samarbejde med jernbanemuseet har bevæget sig fra "afmålt" til gensidigt givende. Det afspejler sig i de dispositioner, der er truffet, hvor man har søgt at forbedre museets samling af museumsgenstande, mens et stort antal dubletter i museets samling er udskilt som en mulighed for klubberne til at øge kørselsmuligheder, indtjening og formidling gennem den levende veterantogskørsel.