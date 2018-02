Anmeldelse

Odense Teaters "Catch Me If You Can" er en musikalsk meget stærk musicalopsætning med Tiptoe Bigband.

Scene: Det er nemt at knuselske en svindler. Tænk bare på Frank William Abagnale Jr. Han optrådte først med sin historie i det amerikanske TV-show "To Tell the Truth" i 1977. Så fulgte en selvbiografi, "Catch Me If You Can", der blev grundlaget for Stephen Spielbergs filmversion fra 2002, og den blev så transformeret til en Broadway-musical med premiere i 2011. Sådan kan det gå, og nu er musicalen om en af verdens mellemstore svindlere og løgnhalse bogstaveligt talt landet på Odense Teater.

Om forestillingen: Torsdag den 8. februar 2018. Odense Teater, Store Scene. Medv.: Laus Høybye, Claus Riis Østergaard, Anders Gjellerup Koch, Natalí Vallespir Sand, Cecilie Gerberg, Betty Glosted, Peter Gilsfort, Sara Gadborg, Joakim Lind Tranberg, Mikkel Bay Mortensen, Joakim Skovgaard, Niels Skovgaard Andersen, Rasmus Grandt Henriksen, Sofie Akerø, Line Staun Jensen, Terese Agnete Grønbech Christensen og Steffen Hulehøj Frederiksen.Iscenesættelse og bearbejdelse: Rolf Heim. Scenografi og kostumer: Sisse G. Jørgensen. Koreografi: Peter Friis. Orkester: Tiptoe Bigband under ledelse af Torben Sminge. Spiller t.o.m. 14. marts 2018.

Det er historien om falsknerier og bedrageri, om hvordan teenageren Frank på kort tid når at tage fusen på skole-, bank-, hotel- og hospitalsverdenen, på flyselskaber, på retsvæsenet og på FBI. Men det er også et familiedrama om svigt, om ensomhed, om jagten på identitet og anerkendelse, måske mest af alt om jagten på kærlighed. Ja, der er nok at tage fat på i en scenisk gengivelse af denne fantastiske historie. Og det gør de så på Odense Teater, og de gør det godt, både i de farvestrålende ensembler og i de handlingsbærende scener.

Hele historien rulles ud som et flashback, som et show i showet, med et alvidende persongalleri, der gelejder publikum - og vi er alle i dén grad medsammensvorne - igennem beretningen, visuelt hjulpet på vej af en roterende karrusel med svingdøre til hurtige skift i både tid og rum. Dét scenografiske trick bliver dog ret trættende i længden; der er simpelthen for mange karruselture og for meget dørsving. Ensemblet, der agerer både stewardesser, læger, sygeplejersker og andet godtfolk, har på grund af netop karrusellen ikke mange kvadratmeter at udfolde sig på. De takler begrænsningen udmærket, men det går dog en del ud over den koreografiske elegance. Idéen med også at lade blandt andre danserne gøre det ud for stole, borde og sofaer i diverse kropslige mulige og umulige stillinger er lidt sjov i begyndelsen, men der går efterhånden for meget kluddermor i det.