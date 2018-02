Danmark har fået en ny michelinkok. Andreas Møller har sørget for, at der atter er en michelinstjernet restaurant i Danmarkshuset i Paris.

- Det er helt fantastisk. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Så det er jeg utrolig glad og stolt over, siger Andreas Møller.

Danmarkshuset ligger på selveste Avenue des Champs-Élysées i Paris. Derfra har det til formål at præsentere det parisiske publikum for det bedste, Danmark har at tilbyde inden for kultur.

Takket være Andreas Møller er det nu også michelinstjernet gastronomi.

Ifølge Andreas Møller er forklaringen bag stjernen kontinuerligt og hårdt arbejde, men en køkkenhave med blandt andet blomster, urter og gulerødder er også en del af forklaringen på succesen.

- Inden i gården har jeg en stor køkkenhave, hvor jeg sidste år startede med at dyrke forskellige planter for at prøve klimaet af hernede. Det har vist sig at være en kæmpe succes, siger den nye michelinkok.

I køkkenhaven dyrker han også ramsløg, der normalt vokser vildt i danske skove. Det nordiske islæt i restaurantens mad, tror Andreas Møller, er medvirkende til, at han nu har en michelinstjerne.

- Det vigtigste, for at vi er lykkedes, er hårdt arbejde, men jeg tror også, at det har været en faktor, at vi laver nordisk mad. Det har været nyt og interessant for franskmændene, siger Andreas Møller.

Selv om han er glad for sin nye status som michelinkok, er han endnu ikke tilfreds. Så hvis de øvrige ansatte på restauranten er klar, så er to michelinstjerner næste mål.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg til uddelingen kiggede meget misundeligt over på de tostjernede. Så det er selvfølgelig næste mål. Jeg er desværre den type, der aldrig stiller sig tilfreds, siger han.

I Danmark havde Andreas Møller med stor succes sit eget morgenmadssted Møller Kaffe og Køkken på Nørrebro i København, før han begav sig mod kokkekunstens land.