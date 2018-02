Bolig

Stig Nør stod en dag med et problem. Han havde behov for en fleksibel reol i sit hjem. Men det var umuligt at finde den helt rigtige. Derfor tog han sagen i egen hånd og gik i gang med at designe sin egen reol. Det blev starten på Wallume.

- Wallume opfandt jeg i 2011. Det blev så godt et design, at jeg tænkte, at det burde mange andre mennesker og virksomheder også kunne have glæde af. I i 2013 var jeg på en messe i Stockholm for at fremvise Wallume reolsystemet. Efter lanceringen af reolen på messen i Stockholm, har konceptet været under konstant udvikling. Og målet er, at alle nye designs altid skal respektere behovet for maksimalt flexibillitet og funktionalitet - uden at gå på kompromis med designet eller kvaliteten, siger Stig Nør.