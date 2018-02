Det kniber fortsat for PostNord at tjene penge i den danske forretning, PostNord Danmark.

2017 endte med et stort, trecifret millionminus. Og administrerende direktør Peter Kjær Jensen forventer heller ikke at opnå sorte tal i år.

- Vi taber godt 800 millioner danske kroner på driftsresultatet, og det kommer vi ikke til at holde en stor firmafest over. Men det er mere end 600 millioner bedre end sidste år, så det går den rigtige vej.

- Vi når heller ikke i plus i år, selv om vi er foran budgettet. Men planen siger, at vi skal give overskud i 2020, og jeg har selv en ambition om, at vi skal gøre det i 2019.

PostNord Danmark er midt i en større omstilling, fordi antallet af breve i Danmark er faldet med over 80 procent på grund af den digitale udvikling.

Alligevel er brevene fortsat et vigtigt forretningsområde.

- Og det ser faktisk ud som om, at faldet i brevmængderne begynder at flade lidt ud, når vi sammenligner de seneste måneder med tilsvarende måneder et år tilbage.

- Der er stadig mange danskere, der ikke er digitaliserede, og der er stadig pæne mængder udlandspost og quickbreve.

- Der er ingen tvivl om, at mængderne vil fortsætte med at falde, men det ser lidt bedre ud, og det hjælper os helt klart, siger Peter Kjær Jensen.

Han luner sig også ved et stærkt fjerde kvartal, hvor black friday og julehandel resulterede i store mængder pakker.

- Vi tjente penge på bundlinjen i november og december. Og vi har ikke prøvet at tjene penge to måneder i træk siden 2011.

- Det giver enormt meget energi i organisationen og er et fingerpeg om, at vi er på rette vej, siger Peter Kjær Jensen.

Lige nu venter PostNord Danmark på grønt lys fra EU-Kommissionen til, at den danske stat kan skyde penge ind i selskabet,

Peter Kjær Jensen håber at have godkendelsen i hus allerede i slutningen af denne måned.

Når det sker, kan man tage næste skridt i genopretningsplanen og afskedige en del af de tjenestemandsansatte, der er dyre at sige farvel til.