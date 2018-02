Folk med såkaldte funktionelle lidelser er blevet kastebolde mellem behandlere og har ikke fået god nok behandling på OUH, erkender lægelig direktør, som nu ønsker et fynsk behandlingscenter for patienterne. Førende eksperter er begejstrede.

Op til 300.000 danskere skønnes at have en funktionel lidelse - sygdomme, som kan være yderst invaliderende, og som blandt andet tæller fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, irriteret tyktarm og kronisk whiplash. Mange af de sværest ramte vil kunne hjælpes af genoptræning og samtaleterapi, påviser forskning, og flere regioner har oprettet mindre specialklinikker med den type behandling. Men det er endnu ikke sket i Region Syd. Fakta om funktionelle lidelser Der er ikke noget indbildt ved funktionelle lidelser, også selvom lægen ikke ikke kan se dem i en blodprøve eller på et skanningsbillede.



Patienter oplever reelle fysiske gener såsom smerter, svimmelhed eller lammelser, som kan være yderst invaliderende. Mange af de sværest syge ender med gentagne sygemeldinger eller at måtte gå på førtidspension.

Man mener, at symptomerne skyldes, at hjernen er blevet overfølsom over for og dårligere til at sortere i kropsignaler eller ydre indtryk. Dermed bliver mindre signaler forstærket til alvorlige symptomer.

Op mod 300.000 danskere har en funktionel lidelse, skønnes det, og blandt andet falder kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, irriteret tyktarm, kronisk piskesmæld og duft- og kemikalieoverfølsomhed ind under samlebetegnelsen.

Behandlingen, som indtil nu har den bedst dokumenterede virkning, er en kombination af fysisk genoptræning og kognitiv adfærdsterapi. Der er ikke noget indbildt ved funktionelle lidelser, også selvom lægen ikke ikke kan se dem i en blodprøve eller på et skanningsbillede. Peder Jest, lægelig direktør på OUH, erkender nu, at hospitalet ikke har været gearet til patientgruppen. - Vi har ikke været gode nok til at behandle de her patienter. Patienterne er ofte endt på en rejse gennem systemet og har følt sig misforståede, fordi lægerne ikke vidste, hvad de fejlede, eller hvad de skulle stille op med dem. Det er problemer, har jeg indtryk af, der er over hele landet, men da vi ikke her i regionen har specialiserede eller store nok tilbud, har vi nok været lidt bagud i forhold til andre regioner, siger Peder Jest. Mangel på fynsk behandling Der er specialklinikker for funktionelle lidelser i Aarhus, Frederiksberg og Vordingborg, men ingen på Fyn.



Uden et sted at sende dem hen har fynske læger selv forsøgt at behandle de sværest ramte i egen praksis. Noget der sjældent er ordentlig tid til, har læger og forskere fortalt til Fyens Stiftstidende.



Psykiatrien i Odense har et lille, ikke-specialiseret tilbud. Men patienter skal først henvises til almenpsykitatrien og bagefter til tilbuddet under Affektivt Team i Odense.



Den proces får mange patienter til at stejle, fordi de ikke kan forstå, at de henvises til en psykiater, når symptomerne kan mærkes i kroppen.



Alt det ønsker OUH at rette op på ved på sigt at oprette et ambulatorium, som kan behandle de sværest syge borgere i Region Syd.

Nyt behandlingscenter

Derfor lufter OUH-direktøren nu en vision om, at hospitalet opretter et behandlingscenter for folk med de komplicerede sygdomme. Ligesom det er gjort i Region Midt, Hovedstaden og Region Sjælland. - Tanken er, at de fleste stadig skal behandles i almen praksis, men at de, som har brug for yderligere behandling, skal kunne henvises til ét center, hvor der samles forskellig ekspertise. Det kan være psykiatere, neurologer, gigtlæger med flere, men den præcise udformning er svær at spå om. Først skal vi indhente erfaring fra andre steder i landet og inddrage de praktiserende læger. Før der kan siges noget om en tidshorisont eller kapaciteten for et fremtidigt nyt ambulatorium, bør man afdække behovet, mener Peder Jest. - Jeg har tilbudt Danske Regioner, at vi på OUH kunne stå for at indsamle data fra hele landet, formentlig anonymiserede registerdata, over, hvor mange der registreres med en funktionel lidelse, for at få mere viden om behovet. Det har man i Danske Regioner været positive over for.

Begejstrede eksperter

På specialklinikken for funktionelle lidelser under Aarhus Universitetshospital er der glæde over OUH-direktørens udspil. Klinikkens forskning er i lægekredse anerkendt som førende i landet. - Det er simpelthen en fremragende ide. Det er jo det, vi efterlyser, man bør gøre, og vi ser gerne, at ethvert universitetshospital på sigt får sådan et center, siger Per Fink, professor og ledende overlæge på Afdelingen for Funktionelle Lidelser. Også lektor på SDU Marianne Rosendal, som har været med til at lave vejledninger til praktiserende læger om funktionelle lidelser, hilser udspillet velkomment. - For et par år siden lavede jeg et udkast om et center på OUH, så det er ikke en ny tanke. Men det er godt, det lyder til, at man endelig vil gøre noget ved det, siger hun.

Ikke gjort uden penge