Kunderne i PFA har indbetalt flere penge til deres pension i 2017, og det har været medvirkende til, at 2017 blev et stærkt år for pensionskassen.

Investeringsafkastet blev i 2017 op til 13,5 procent, oplyser PFA i sit regnskab, der er fremlagt fredag, og det glæder administrerende direktør Allan Polack.

- Som pensionsselskab er en af vores vigtigste opgaver at få kundernes opsparing til at vokse, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi målt over fem år har leveret markedets bedste afkast til vores kunder, siger direktøren i en pressemeddelelse.

I 2017 steg kundernes samlede indbetalinger til pensionsgiganten til 34,1 fra 31,8 milliarder året før.

Investeringsafkastet var 26,3 milliarder kroner, hvilket stort set er på linje med året før.

PFA, der er kundeejet, sender samlet 2,2 milliarder kroner tilbage til kunderne efter det stærke investeringsår.

Pensionskassens overskud for året ender efter tilbagebetaling til kunderne på 247 millioner kroner, hvilket er en stigning på 12,8 procent fra året før.

For at levere de bedste langsigtede afkast har PFA i det forgangne år øget sine alternative investeringer.

Disse tæller blandt andet et køb af 25 pct. af verdens største havvindmøllepark, Walney Extension.

PFA er Danmarks største private pensionsselskab med 1,2 millioner danskere som kunder.