Kim Yo-jong, der er en yngre søster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har indfundet sig til åbningsceremonien ved vinter-OL i Sydkorea.

Her har hun givet hånd til den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i et historisk møde.

De to blev introduceret for hinanden af præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite, Thomas Bach, i en boks for landenes repræsentanter på stadion for åbningsceremonien.

Tidligere fredag morgen ankom Kim Yo-jong til Sydkorea med et supermoderne privatfly og smilede til det massive opbud af medier, der følger hende tæt.

Sammen med den nordkoreanske delegation deltog hun i en reception inden åbningsceremonien.

Her hilste den sydkoreanske præsident også på Nordkoreas Kim Yong-nam, der er Nordkoreas parlamentsformand og den officielle leder af Nordkoreas delegation til vinterlegene.

Nord- og Sydkorea stiller op under samme flag til vinterlegene - et blåt og hvidt "foreningsflag". Det er historisk for de to stridende nationer, der teknisk fortsat er i krig med hinanden.

Kim Yo-jong er det første medlem af Kim-dynastiet, der besøger Sydkorea, hvis man ser bort fra hendes bedstefar, Kim Il-sung, der besøgte tropper i besatte zoner i Sydkorea i årene fra 1950-1953.

Kim Jong-un har ikke selv forladt Nordkorea, siden han blev statshoved efter sin far i 2011.

Hans yngre søster menes at være omkring 30 år og en af Kim Jong-uns tætteste betroede i Nordkoreas regeringsparti.

Sydkorea har ønsket at normalisere forholdet mellem nord og syd og har presset på for at få Nordkorea til at stille op med dem ved OL.

Mens der anes en forbedring i forholdet mellem de to koreanske nationer, er der dog intet, der tyder på, at USA ønsker at tø forholdet til Nordkorea op.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, var også blandt deltagerne i receptionen inden OL-åbningsceremonien. Men han undgik den nordkoreanske delegation, skriver nyhedsbureauet AP.

USA har tidligere meddelt, at de ikke agter at mødes med repræsentanter fra Nordkorea under De Olympiske Lege.