Klumme: Morten Østergaard er Morten af Assisi

Dagens klumme handler om en mand, der er træt af at blive kaldt for en "halal-hippie". Nej, jeg taler ikke om Lars Løkke. Han er blot en "halal-torsk".

Jeg taler om den hellige Morten af Assisi, nemlig Morten Østergaard fra Radikale Venstre. Jeg anede faktisk ikke, at de stadig eksisterede. Jeg troede oprigtigt, at de var blevet opkøbt af Alternativet.

Morten Østergaard har i et åbent brev erklæret, at han for et par dage vil flytte ud i de belastede områder i Danmark. Han ønsker at se virkeligheden med egne øjne. Efter 30 års skønhedskoma i integrationsdebatten er det så sandelig også på tide. Det følgende er, hvad der skete med Morten, da han kom til Vollsmose i Odense.

Morten er ankommet til sin lejlighed, som han har lånt af Odense politis charmerende rådgiverske. Han tænder for tv'et, men der er enten TV-Hamas eller TV-Hizbollah, hvor der undervises i antidemokratiske holdninger. Morten fatter ikke en dyt af det hele - men smiler og føler sig kulturelt beriget. Han skriver i sin dagbog:

Kære dagbog. Jeg er netop ankommet til det belastede område Vollsmose. Sagde jeg virkelig det? Hvad tænker jeg dog på?

Men her er jeg helt enig med Venstre, for hvis bare man kalder problemerne noget helt andet, så vil de på magisk vis forsvinde. Men hvad skal jeg så kalde det? Jeg må hellere lade min underbevidsthed komme i gang. Det første, der falder mig ind: Momsløse? Nej. Jeg prøver igen. Lovløse... nej... Vantroløse... Skamløse... Jeg bliver snart nødsaget til at melde mig selv til EU's menneskerettighedsdomstol for racisme.

Jeg må holde op med at lade min underbevidsthed bestemme. Jeg ringer til min spindoktor og hører, hvad der er rigtigt at sige.

Morten går tidligt i seng. Özlem Çekiç kommer ind i soveværelset.

"Jeg vil bare læse en godnathistorie for dig, lille Morten", hvisker Özlem.

Ih, jeg glæder mig... Men hvad skal du med saksen?", spørger Morten.

"Bare rolig, det er ikke så "Ö"slemt, hihi ... Det er præcis ligesom at blive døbt...", siger hun og trækker dynen af ham.

"AVVVVV ..."

Dagen efter går Morten en tur i Vollsmose. Her møder han alle de syge kvinder, der har været på førtidspension så længe, at de nu - for længst - er kommet sig over deres influenza.

Det blæser ekstremt meget. Foran ham går en stor familie.

Faren går forrest, efterfulgt af en burkaklædt mor og efter hende drengene. Den sidste er en burkaklædt datter.

Pludselig tager vinden fat i datterens burka og trækker den af hende.

For første gang mærker hun vinden tage fat i hendes hår. Hun smiler og løber sin vej.

I det samme lander burkaen på Morten. Familien tror, at Morten er deres datter. De hiver ham med sig hjem.

Morten tør ikke at smide burkaen, da han har stor respekt for deres religion.

Han bliver tvangsgift med fætter Mullahlula. Nu er Morten konstant gravid. Man må sige, at Mortens ønske er gået i opfyldelse.

Han kan nu virkelig se, hvordan det er at leve i de belastede områder i Danmark.