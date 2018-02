I 2000 rejste kronprins Frederik fra Australien for at være hos sin mormor, dronning Ingrid, der lå for døden.

Kronprins Frederik har afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege.

Han er nu på vej til Danmark, da prins Henriks helbredstilstand er alvorligt forværret, oplyser hoffet.

Det er ikke første gang, at kronprinsen afbryder et udlandsophold for at haste hjem til sin familie.

I 2000 afbrød kronprinsen sin rejse i Australien, da dronning Ingrids helbredstilstand var tiltagende svækket.

Han tog hjem 14 dage før planlagt, skrev Ekstra Bladet dengang.

- Ja, jeg har været i kontakt med kronprinsen, og han er taget fra Australien og er på vej hjem, sagde den daværende hofchef, kammerherre Per Thornit, dengang til Ekstra Bladet.

- Det er sket i samråd med den kongelige familie, sagde han.

Da kronprinsen landede i Københavns Lufthavn i november 2000 tog han direkte til Fredensborg Slot for at være hos sin mormor, dronning Ingrid. Det fortalte hofchef S.A. Kundby Nielsen dengang til Ritzau.

FAKTA: Prins Henriks tilstand forværres alvorligt Prins Henrik er indlagt på Rigshospitalet, hvor hans tilstand er alvorligt forværret.



Det oplyser kongehuset fredag, som dog ikke vil uddybe. Kronprinsen rejser hjem fra Sydkorea, og familien samles om prinsen.



Læs her om prins Henriks seneste sygdomsforløb og demensdiagnose:



* Juli 2017:



Prins Henrik bliver opereret på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Han bliver opereret i højre lyske og får en ballonudvidelse i højre bækkenkar.



Operationen bliver foretaget som følge af forsnævringer på pulsårerne, der også er kendt som åreforkalkninger. Prinsen er indlagt i omkring en uge i forbindelse med indgrebet.



* August 2017:



Prins Henrik bliver indlagt på Rigshospitalet efter tiltagende smerter i højre ben. Smerterne er eftervirkninger fra operationen i juli, som ellers forløb efter planen.



Prinsen bliver behandlet medicinsk, og der forventes ikke yderligere kirurgiske indgreb.



Han er indlagt i lidt mere end en uge.



* September 2017



Kongehuset meddeler, at prins Henrik lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.



En måned tidligere vakte prinsen stor opsigt, da han meldte ud, at han ikke ønskede at blive begravet ved siden af sin hustru, dronning Margrethe, i Roskilde Domkirke som planlagt.



* Januar 2018:



Prins Henrik bliver indlagt på Rigshospitalet. Indlæggelsen sker i forlængelse af sygdom opstået i Egypten.



* Februar 2018:



Prins Henrik bliver undersøgt for en tumor i venstre lunge. Den viser sig at være godartet, oplyser kongehuset 2. februar.



En uge senere, 9. februar, lyder meldingen fra kongehuset, at prins Henriks tilstand er alvorligt forværret.



Kronprins Frederik har derfor afbrudt sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med de vinterolympiske lege, og er på vej til Danmark.



Kilder: Ritzau, kongehuset.

Kronprinsen nåede at se og tage afsked med sin mormor, som han havde et meget nært forhold til.

Han landede om morgenen 6. november. Dagen efter, 7. november, døde dronning Ingrid 90 år gammel. En uge senere blev hun begravet i Roskilde Domkirke.

Kronprinsen havde ifølge Billed-Bladet været i Australien for at besøge sin kommende kone, Mary.

De to havde mødt hinanden på en bar i Sydney kort forinden i september, da kronprinsen var i Australien for at overvære De Olympiske Lege.

Denne gang er kronprinsen på vej hjem fra Sydkorea for at være hos sin far, prins Henrik, der er indlagt på Rigshospitalet.

Nyheden om prinsens tilstand har spredt sig på de sociale medier og på Kongehusets officielle Facebook-side strømmer det ind med hilsner og tanker til prinsen.

På Twitter skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K):

- De bedste tanker til H.K.H. Prins Henrik og hans nærmeste i denne svære tid.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) sender også sine tanker på det sociale medie:

- Mange tanker til den kongelige familie og prins Henrik. "Himlen velsigne vor Drot og vort land", skriver Pind.