Susanne Fryland, anklaget for bedrageri, forklarer, at hun ikke genkender store opkrævninger hos kunder.

Susanne Fryland er sammen med Johan Schlüter anklaget for at have bedraget film- og tv-producenter for over 100 millioner kroner.

Hun afviste i retten fredag at genkende de store opkrævninger hos kunderne, der er centrum for sagen. Det kom frem under hendes forklaring.

Her forklarede hun også, at der ikke blev fulgt nogle klare regler i fordelingen af penge mellem hende og partneren Johan Schlüter.

I årevis stod advokatfirmaet Johan Schlüter for at indkræve og fordele rettighedspenge til film- og tv-producenter.

Det praktiske arbejde blev gjort i selskabet Registrering Danmark ledet af Johan Schlüters mangeårige samarbejdspartner Susanne Fryland.

I 2015 blev de to dog politianmeldt for at have taget langt flere af deres kunders penge, end de var berettiget til.

Under forklaringen blev der fremlagt en mail og en oversigt over opkrævninger fra kunden CAB's revisor sendt til blandt andre Susanne Fryland i slutningen af 2014.

- Af administrationsaftalen fremgår det, at administrationshonoraret udgør 10 procent.

- Vi vedhæfter opgørelse over udbetalinger fra CAB til Registrering Danmark. Det er en opgørelse på 8,8 millioner kroner. Det er fuldt ud dokumenteret og forståeligt.

- Vi forstår dog ikke udbetalte a conto honorarer fra 2013 på 33 millioner kroner. Vi kan ikke se, at der kan udbetales administrationshonorar ud over 10 procent, skrev revisoren.

Netop revisoren udløste sagen, da hans noter fik Producentforeningen, der havde aftalen med Johan Schlüter, til at starte en advokatundersøgelse.

Den undersøgelse ledte til en politianmeldelse.

- Jeg kender ikke umiddelbart bilaget. Jeg kan genkende de 8,8 millioner kroner. Men jeg genkender ikke bilaget, sagde Susanne Fryland.

Under forklaringen fortalte Susanne Fryland også, at selv om der ligger skriftlige aftaler mellem Registrering Danmark og Johan Schlüters advokatfirma om, hvordan kundernes betalinger skulle deles, så blev de aldrig fulgt.

I stedet fakturerede Johan Schlüters advokatfirma løbende Registrering Danmark, hvad man mente der blev skyldt.