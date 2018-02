Butiksåbning

Fredericia: Længslen efter asiatiske madvarer er baggrunden for, at Minwa Hu til marts åbner butik i Riddergade.

Hun åbner Wang Jia Asian Marked i Riddergade 22A. Dermed flytter hun ind ved siden af Tøjbutikken Juul, som flytter fra Vejlevej til Danmarksgade til sommer.

- Her i byen kan jeg ikke købe de asiatiske varer, som jeg godt kan lide. Enten skal jeg til Kolding eller Vejle for at få varerne, så jeg besluttede mig for at åbne en butik i Fredericia, fortæller Minwa Hu, 34 år.

Hun er født og opvokset i Kina og kom til Danmark som 16-årig med sine forældre. Hun har boet i København i mange år, men flyttede til Fredericia i 2012, da hun blev gift. Tidligere har hun arbejde i en Superbrugs, men de senere år har hun arbejdet på Asian Restaurant på Egeskovvej. Nu vil hun gerne prøve noget nyt.