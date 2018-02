Kloden rundt

Rusland: For en række russiske rejsende blev et besøg fra landets præsident, Vladimir Putin, i den sibiriske by Krasnojarsk en kold fornøjelse. Alt andet gik nemlig i stå, da præsidentens fly nærmede sig den lokale lufthavn. Det betød, at passagerer, der netop var gået om bord på et fly, endte med at sidde et par timer i maskinen, mens alt andet drejede sig om Putins ankomst. Imens stod døren til flyet pivåben, og der var ned mod 16 graders frost udenfor. - De fortalte os, at lufthavnen skulle lukkes. Alle lufthavnsansatte fik forbud mod at beskæftige sig med andet end Putin, så de kunne ikke fjerne trappen op til flyet og lukke døren, skriver en utilfreds passager på Facebook. (ritzau/AFP)