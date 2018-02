Den ukrainske lastbilchauffør, som torsdag formiddag var involveret i en højresvingsulykke i krydset mellem Svendborgvej og Drejebænken, hvor en 18-årig kvinde blev dræbt, bliver ikke fremstillet i et grundlovsforhør. Det fortæller Brian Dybdal fra anklagemyndigheden.

- Af de beviser, der er samlet sammen, har vi vurderet, at der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle ham. Der er ikke noget, der indikerer, at han har kørt i en sådan grad af uagtsomhed, at han vil stå til en fængselsstraf, siger Brian Dybdal.

Han forklarer, at anklagemyndigheden baserer beslutningen om ikke at fremstille føreren af lastbilen i et grundlovsforhør på, at manden hverken var påvirket eller havde kørt hasarderet.

- I en 'almindelig' højresvingsulykke, det vil sige, hvor føreren overser en cyklist eller fodgænger, som afgår ved døden, men ikke har været påvirket eller har kørt vanvidskørsel, bliver sagerne typisk afgjort med bøde.