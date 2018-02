Tranekær: Veluxfonden har støttet Langelands Biavlerforenings nye besøgsbigård i Tranekær med 65.000 kroner.

Med hjælp fra Fionia, Fritidsrådet, og Lokale- og Anlægsfonden samt materialehjælp fra lokale virksomheder har Langelands Biavlerforening fået opført sin foreningshytte, som nu skal indrettes med fotostater og andet informationsmateriale.

Støttebeløber fra Veluxfonden er fra en pulje, der støtter frivillige aktive seniorer, der ikke længere er erhvervsaktive, men dog samfundsnyttige.

- Selvom yngre kræfter melder sig ind i vores forening, så har vi en stor gruppe ældre, som gør en meget stor indsats for at formidle budskabet om biernes store nytteværdi. Det er også ældregruppen, der trækker det store læs med at indrette vores nye besøgsbigård i Tranekær, skriver Maria Lantz, formand for Langelands Biavlerforening, i en pressemeddelelse.

Langelands Biavlerforening holder iørvrigt informationsmøde i Frivilligcenteret onsdag den 11. april klokken 19.00. /EXP