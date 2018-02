Debat: Studier og elitesport er foreneligt

Læserbrev: Håndboldspiller i GOG og studerende på SDU, Lasse Kronborg, gav i mandagens avis udtryk for, at han stod med "et kuldsejlet studieliv", og at "den nye studiefremdriftsreform har gjort det tæt på umuligt for eliteidrætsfolk at tage en universitetsuddannelse".

Som uddannelsesrådgiver i projektet Syddansk Elite, der hjælper elitesportsudøvere med at forberede deres fremtid efter sporten med en uddannelse på SDU, er jeg selvfølgelig oprigtig ked af, at Lasse Kronborg mener, at hans studier ikke fungerer for ham, og jeg vil selvfølgelig prøve at hjælpe ham med at få styr på studiet. Men at studiefremdriftsreformen skulle gøre det "tæt på umuligt" for eliteidrætsudøvere at kombinere deres sport med en uddannelse på SDU er jeg uenig i.

Omkring 160 elitesportsudøvere studerer lige nu på SDU med råd og vejledning fra Syddansk Elite, der blandt andet hjælper sportsfolkene med at søge dispensationer til at studere på deltid, med at få lov til forlænge deres uddannelser og betaler studiekammerater for at lydoptage undervisningen og tage noter af undervisningen, når sportsfolkene er forhindret i at komme på deres studie på grund af deres sport.

Den seneste tilfredshedsundersøgelse i Syddansk Elite med svar fra 177 elitesportsudøverne på universitetet viser, når undersøgelsens svar er renset for "Jeg er først lige startet og har ingen erfaringer", dette:

- Fire ud af fem sportsudøvere (81,4 procent) er tilfredse eller meget tilfredse med Syddansk Elite. 15,3 procent er hverken tilfredse eller utilfredse, og 3,4 procent er utilfredse i høj eller meget høj grad.

- To ud af tre (70 procent) svarer, at Syddansk Elite i høj eller meget høj grad har gjort det nemmere at kombinere sport og uddannelse.

- Mere end hver anden (51,8 procent) svarer, at Syddansk Elite har haft positiv indvirkning på resultaterne på deres uddannelse i høj eller meget høj grad.

På den baggrund forekommer det mig, at det er muligt at kombinere elitesport og uddannelse på SDU - også selvom de seneste reformer på universitetsområdet har gjort det mere krævende at følge et studie - både for "almindelige" studerende og elitesportsudøvere - fordi alle studerende efter reformerne skal gennemføre deres studier hurtigere end tidligere.