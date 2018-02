Svendborg: Vinteren går snart på hæld, og det betyder, at Peder Most Garden nu er klar til at sælge billetter til det, den har øvet sig på i den mørke tid.

Lørdag 10. marts kan man opleve den gamle gardes forårsshow på Svendborg Teater, og med på scenen sammen med Peder Most Garden er Jesper Lundgaard, som optræder som både solist og konferencier. Dirigenter er Bjarne Visby og Morten Høite.

Billetter til forårsshowet kan købes allerede nu på www.billetten.dk til 120 kroner for voksne, 80 kroner for studerende med studiekort, 50 kroner for børn på 6-12. (jurb)