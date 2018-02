Basketligaen

Basketball: Svendborg Rabbits er i krise. Spillet hænger ikke sammen for den tidligere mesterklub fra Sydfyn, der torsdag aften tabte 73-75 hjemme til det absolutte bundhold Stevnsgade, der fik sæsonens blot anden sejr og jublede højlydt i den sydfynske kaninhule.

Det var det femte nederlag i træk for Rabbits, der ikke kommer længere op end den øjeblikkelige sjetteplads med blot fem sejre i 16 kampe. Det er ikke katastrofalt, da det handler om at præstere i slutspillet i marts. Men lige nu fungerer det slet ikke for Rabbits.

Svendborg Rabbits-Stevnsgade 73-75 (25-41) Basketligaen

Periodecifre: 15-25, 10-16, 29-18, 19-16.



Kampens gang: 15-25, 25-41, 54-59, 73-75.



Point Svendborg Rabbits: Demonte Flannigan 21, Terrell Harris 15, Mikkel Plannthin 12, Harding Nana 10, Sebastian Åris 6, Michael Moore 6, Mads Kofod Rasmussen 2, Rasmus Christensen 1.



Point Stevnsgade: Boris Vukocevic 17, Filip Rajovic 16, Frederic Filosof 14, Mathias Seilund 13, Stefan Jevric 10, Sebastian Eliasen 3, Salman Khan 2.



Bedste spillere: Svendborg Rabbits: Demonte Flannigan. Stevnsgade: Filip Rajovic.



Dommere: Jonas Bille, Edon Morina og Jesper Steen Lundsgaard.



Tilskuere: 645.



Næste kamp: Torsdag 15. februar kl. 19.00: Wolfpack-Svendborg Rabbits.

- Resultatmæssigt er det det værste, vi har præsteret i denne sæson, sagde Rabbits-guarden Mikkel Plannthin efter nederlaget.

- Det er bedre, det sker nu, end det sker i slutspillet. Nu kan det kun gå fremad. Hvis vi havde vundet med én, så havde vi måske ikke set så kritisk på det, sagde Mikkel Plannthin, der scorede 12 point og var en af de få, der forsøgte at få spillet til at glide.

- Vi mangler stadigvæk at finde hinanden. Vi har ikke så mange erfarne spillere, sagde Plannthin.

Efter en pinligt ringe første halvleg, hvor Rabbits blot scorede 25 point og var bagud med 16 point, lykkedes det ellers Rabbits at æde sig ind på Nørrebro-drengene i anden halvleg.

To minutter før tid førte Rabbits 73-66, men det lykkedes ikke at score i de sidste to minutter, og så kunne Stevnsgade tage sejren hjem. De sidste to point scorede Frederic Filosof på to straffekast 15 sekunder før tid. Det sidste Rabbits-angreb løb ud i sandet uden nogen klar idé og endte med svære skud, som ikke gik i kurven.

- Vi fik gravet os for dybt et hul i første halvleg, mente Mikkel Plannthin.