De foreløbige tekniske undersøgelser tyder på, at en ukrainsk lastbilchauffør formentlig havde grønt lys, da han påkørte og dræbte en 18-årig gymnasieelev torsdag i en højresvingsulykke i Odense. Han bliver hos politiet natten over, og fredag skal ekspert analysere data.

- Vi vælger at holde ham natten over, så vi kan få specialister til at se data igennem, for at sikre os, at vi læser data korrekt, siger Thomas Bentsen.

Derfor bliver den ukrainske chauffør også tidligst løsladt fredag morgen, men der er intet, der tyder på, at han bliver fremstillet i grundlovsforhør for sin rolle i ulykken.

- Vi har ikke begrundet mistanke om, at han skulle have overtrådt færdselsreglerne, men det er det, analysen i morgen også skal fastslå, siger vagtchef Thomas Bentsen.

Fredag morgen vil der også blive udfærdiget et anklageskrift og berammet et retsmøde. Det er almindelig praksis, siger vagtchefen, så den ukrainske chauffør ved, hvorfor han har været tilbageholdt og kender datoen for retsmødet, siger Thomas Bentsen.

Viser yderligere undersøgelser, at chaufføren har overholdt færdselsloven og er kørt ud for grønt lys, mens den 18-årige pige har kørt over for rødt lys, kan han få en bøde for manglende agtpågivenhed. Viser det sig derimod, at han er kørt ud for rødt lys og dermed har gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab kan det straffes med en bøde eller fængsel. Der er juridisk praksis for begge dele, når der er tale om uagtsomt manddrab.

Fyns Politi har efterlyst vidner, der har overværet den fatale episode torsdag formiddag, men indtil videre uden held. Eventuelle vidner kan kontakte Fyns Politi på telefon 114.