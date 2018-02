På 113 vandværker har myndighederne fundet desphenyl-chloridazon, der er et nedbrydningsstof fra pesticidet Chloridazon, skriver Kommunen.dk.

Det får Socialdemokratiet til kræve miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til at udarbejde et overblik over, hvor udbredt stoffet er i drikkevandet.

Kommunen.dk citerer Claus Vangsgård, der er biolog hos Dansk vand- og spildevandsforening (Danva) for, at det "ligner en katastrofe for vandforsyningen".

- Jeg er overrasket over, at det findes så mange steder, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- De her stoffer udgør et selvstændigt problem, fordi de er forbudte. Der skal selvfølgelig ikke være ulovlige pesticider i vores grundvand. De er forbudte, fordi de har en sundhedsrisiko. Derfor skal de ikke være i vores grundvand.

Lea Frimann Hansen, der er kontorchef for pesticider og biocider hos Miljøstyrelsen, forsikrer, at der ikke er tale om nogen sundhedsfare i de mængder, der er målt.

- Det er en politisk fastsat grænseværdi på 0,1 mikrogram per liter. Hvis man skulle fastsætte en sundhedsmæssig grænseværdi ville den være på 300 mikrogram per liter for voksen og 50 mikrogram per liter for børn, siger hun.

Det er grænsen på 0,1 mikrogram per liter, der er brudt 113 steder.

- Jeg har hørt fra Styrelsen For Patientsikkerhed, at den højeste målte værdi er på ni mikrogram per liter. Der er altså langt op til, hvad der er sundhedsfarligt, siger Lea Frimann Hansen.

Den politiske satte grænse er et udtryk for, at et flertal principielt ikke ønsker pesticider i drikkevandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har dog tidligere skriftligt erklæret til Assens Kommune, at nedbrydningsstoffet ikke er akut sundhedsfarligt.

Pesticidet Chloridazon er heller ikke forbundet med øjen- eller hudirritation, allergifremkaldende eller skader på arveanlæggene. Stoffet er heller ikke kræftfremkaldende eller skadeligt for forplantning eller fostre.

Det gør heller ikke skade på centralnervesystemet.

Chloridazon blev brugt før 1996 som ukrudtsmiddel, men blev dengang gjort forbudt.