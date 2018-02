Chikane, trusler, hærværk og vold. Landets lokalpolitikere lægger ryg til det hele. Og det gør dem ikke bare mere påpasselige i den politiske debat, men giver dem både stress og søvnbesvær, skriver Berlingske.

Resultatet står at læse i en ny stor spørgeskemaundersøgelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner, der blev sendt ud til politikerne kort før jul.

I undersøgelsen er samtlige landets 2670 kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer blevet spurgt om deres oplevelser med krænkelser. Halvdelen har svaret. Godt 42 procent har været udsat for én eller flere krænkelser.

Den hyppigste krænkelse er chikane. Hver tredje af politikerne har således oplevet falsk rygtespredning, chikanerende e-mail, SMS'er, telefonopkald og grove beskeder på Facebook.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) lægger ikke skjul på, at han havde håbet på et mere positivt resultat af rundspørgen. Han kalder slet og ret krænkelserne for angreb på folkestyret.

- Man skal huske på, at en trussel, hærværk eller chikane mod vores lokale og regionale folkevalgte er et angreb på vores folkestyre. Danmark har et af verdens stærkeste demokratier, men skal vi også have det i fremtiden, kræver det, at folk har lyst til og mulighed for at gå ind i politik, siger han til Berlingske.

Et eksempel på en lokalpolitiker, der har været udsat for ubehageligheder, er Sonja Marie Jensen (S) fra Nyborg, som har oplevet trusler og chikane adskillige gange på de fire år, hun har siddet i byrådet.

- Jeg kender flere, der er gået ud af politik på grund af det, fortæller hun til Berlingske.

I dag er Sonja Marie Jensen (S) stort set holdt op med at debattere på sociale medier som Facebook, når hun vurderer, at det er sager eller emner, der kan medføre trusler fra vrede borgere. Men hun ærgrer sig over, at hun har det sådan.

Undersøgelsen viser, at lokalpolitikere også udsættes for det, der er værre end chikane.

Hver sjette har været udsat for trusler. Den hyppigste er truslen om at ødelægge den pågældende politikers omdømme.

Samme andel har været udsat for hærværk. Ofte mod valgplakater, men også på køretøjer.

Cirka to procent har været udsat for vold - ofte i form af skub eller spyt i det offentlige rum. Krænkelserne rammer generelt lige mange mænd som kvinder, og krænkerne er som oftest almindelige borgere.