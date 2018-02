Ærøs politikere er kommet et skridt nærmere, hvad det skal koste Ærøexpressen at leje færgelejet i Marstal. Men der var ikke enighed blandt medlemmerne af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Ærø: Det kommer højest til at koste Ærøexpressen 400.000 kroner om året at leje færgelejet i Marstal Havn. Derudover vil der være en skibsafgift være en skibsafgift på 18.597 kroner om måneden.

Det har et flertal af Erhvers- teknik- og havneudvalget indstillet torsdag aften, fortæller udvalgsformand Lennart Mogensen (V).

- Jeg har hele tiden gerne villet lave en gennemsigtighed, så vi ikke forfordeler nogen. Tanken er jo, at vi skal have et lighedsprincip, siger Lennart Mogensen og tilføjer, at det er en kompliceret sag og en særlig situation, som kommunen ikke har stået i før.

- Jeg har foreslået, at vi læner os op af, hvad Ærøfærgerne betaler til Ærø Kommune, og det er 400.000 kroner per færge, forklarer han.

Beløbet kan dog blive mindre afhængigt af antallet af anløb. Endelig indebærer forslaget, at Ærøexpressen bliver fritaget for arealleje, som tilfældet er for Ærøfærgerne, hvilket betyder, at kommunens Park & Vej-afdeling eksempelvis varetager opstregning af opmarchbåse.

Ærøexpressen anmodede tilbage i december om at få et udkast til en lejekontrakt for opmarchbåde og færgeleje.

På udvalgsmødet var tre scenarier i spil for Ærøexpressens fremtidige leje. Den billigste løsning lød på en kvart million kroner om året, den dyreste løsning på 1.3 millioner kroner om året og mellemløsningen på omkring en halv million kroner om året.

Flertallet bag indstillingen bestod af Lennart Mogensen og de to S-medlemmer, Jens Weiss og Peter Hansted, mens mindretallet bestod af Anne Lykke Arrias (DF) og Søren Degn Laxy (K).

Taksterne skal op i Økonomiudvalget og godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen.