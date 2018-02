Søndersø fik et meget vigtigt og hårdt tilkæmpet point, da Sarah Pedersen i sidste sekund udlignede til 23-23 mod Stenstrup.

-Det var en kamp, som vi nok skulle have vundet, men en meget lang scoringspause i anden halvleg, gjorde, at vi kom bagud, forklarede Søndersø-træner Brian Højborg, som med det uafgjorte resultat og 10 point holder afstanden på 4 point til Stenstrup, som ligger lige over stregen.

Søndersø spillede en svingende 1. halvleg og især Stenstrups Stine Bogetoft voldte problemer. Til gengæld var Søndesøs Helle Mikkelsen i hopla og scorede før pausen 7 af sine i alt 9 mål og det holdt Søndersø foran 13-12 ved pausen. Søndersøs playmaker Anne Bruun Jensen kom på i alt 5 mål.

En skidt start på anden halvleg kostede, da Søndersø kun scorede kun to mål på tyve minutter. En 4-2 opdækning og til sidst et hektisk fuldbanepres fik dog Søndersø tilbage trods bagud med to mål med to minutter igen. Tilsat et par redninger af Birna Harfeld Friislund kunne Sarah Pedersen således sikre det vitale point til sidst.

AR