Han er blevet rig på at sælge vaskemaskiner, fjernsyn og bærbare computere i L'Easy, siden købte han OB og en række andre virksomheder i Odense, i de seneste år har han købt ejendomme - blandt andet Hotel Odeon - for en formue. Og til april bliver Niels Thorborg ejer af halvdelen af den 1300 mand store industri-koncern Dinex med hovedsæde i Middelfart.

Dermed tager den odenseanske forretningsmand endnu et markant skridt i retning at sprede sine aktiviteter. Han mener ikke selv, at skridtet er for stort.

- Min koncern har i forvejen fem ben - blandt andet industri, siger han med henvisning til, at han ejer 10-15 procent af aktierne i Odense-virksomheden Blue Ocean Robotics.

Niels Thorborg er ikke ny i industrien. Han har været bestyrelsesmedlem i Micro Matic-koncernen i mere end 11 år og har været næstformand siden 2014.

Samtidig med at han køber sig en halvpart i otte fabrikker verden over, er Nordea i gang med at undersøge mulighederne for at sælge den del af hans koncern, der omfatter L'Easy.

Selv om L'Easy sælger varer, er det i høj grad en finansiel virksomhed, og det er ikke mindst på det område, at Niels Thorborg har sin ekspertise.

- Niels kan især bidrage med sine evner inden for finansiering og organisation, og han kan hjælpe os med at prioritere. Og så har han en evne til at tilføje forretningssnakken en god portion humor, siger Dinex hidtidige eneejer, Torben Dinesen.