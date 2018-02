trafiktiltag

Plads til modulvogntog Modulvogntog er den danske betegnelse for et lastvognstog på op til 25,25 meters længde og en samlet vægt på 60 ton. Der blev i 2008 vedtaget tre års forsøg med tilladelse til modulvogntog på strækninger, der blandt andet omfattede Taulov Transportcenter. Ydre Ringvej blev indviet i 2012 og omfattede blandt andet rundkørslen i Stoustrup. Ydre Ringvej skulle blandt andet sikre, at den tunge trafik blev ledt uden om Vestre Ringvej og Vejlevej. Skal modulvogntogene igennem rundkørslen ved Stoustrup kræver det en udvidelse.

Ikke mindst et lyssignal i krydset Snaremosevej-Vejle Landevej har været længe savnet, og det bliver nu etableret. Onsdag aften frigav politikerne i by- og planudvalget de 2,75 mio. kroner, som det anlægsarbejde forventes at koste.

På mødet frigav udvalget også 2,1 mio. kr. til at begynde arbejdet på at tilpasse rundkørslen ved Vejlevej og Ydre Ringvej til modulvogntog. Rundkørslen blev ændret i forbindelse med anlægget af Ydre Ringvej i 2012, men det skete ikke i en grad, så den er stor nok til at kunne håndtere de meget lange modulvogntog, som i dag har fået grønt lys til at køre i trafikken.

- Rundkørslen blev omlagt i forbindelse med Ydre Ringvej. Burde man måske ikke have forberedt den til de store vogntog?

- Det er før min tid i udvalget, så jeg ved ikke, om man kunne have forudset, at der ville blive behov for en udvidelse. Men i dag kunne man selvfølgelig godt have ønsket sig, at det var sket. Når vi laver nye anlæg i fremtiden, så har vi øje for de udfordringer, modulvogntog giver. Især i et område som vores er det helt afgørende, at vi kan håndtere modulvogntog, siger Steen Wrist Ørts.

Rundkørslen benyttes ikke mindst af Carlsberg, som i følge udvalgsformanden er nødt til at sende de store vogntog ad alternative ruter på grund af manglende plads i rundkørslen.

- Og det dur ikke, så den rundkørsel skal vi have ændret, siger Steen Ørts.