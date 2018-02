Svendborg: Drop brændemærkningen af Skovparken og Byparken i Svendborg.

Det er budskabet fra borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S), til regeringen, Dansk Folkeparti og ikke mindst hans eget parti på Christiansborg.

Som en del af et udspil til udlændingestramninger foreslår regeringen og Dansk Folkeparti nemlig, at bor man i en række områder i Danmark - heriblandt Skovparken og Byparken i Svendborg - så vil man i fremtiden få et 'nej', hvis man ønsker at få sin ægtefælle til Danmark.

Regeringens udlændingestramninger Regeringens og Dansk Folkepartis udspil til at sikre bedre integration betyder blandt andet, at ikke alle længere kan søge om at blive familiesammenført.Man har valgt 40 områder i Danmark - heriblandt Byparken og Skovparken i Svendborg, og hvis man bor i et af de områder, kan man ikke længere søge om at blive familiesammenført med sin ægtefælle. Det skal sikre bedre integration, lyder det fra regeringen.



I alt har regeringen udpeget 11 områder på Sjælland og Lolland-Falster, to på Fyn og de resterende 27 i Jylland.

- Det er et rigtig ærgerligt signal at sende til et område, som har udviklet sig så godt, siger Bo Hansen og forklarer, at man i årevis har kæmpet for at komme af den såkaldte ghettoliste, og at det endelig lykkedes, da ghettolisten blev revideret i december.

- Og så virker det jo fuldstændig paradoksalt, at man nu dukker op på en anden liste over områder, hvor - hvis man bor her - så gælder der ikke samme vilkår som for alle andre mennesker, siger Bo Hansen.