Kerteminde: Konservative gik til valg på, at det er staten, der skal betale en sluse i Kerteminde. Men det var nu at gøre regning uden vært, blev det klart, da Konservative Vælgerforening på deres generalforsamling tirsdag aften havde besøg af Folketingsmedlem Mette Abildgaard.

Hun var godt inde i den aktuelle problematik i Kerteminde, hvor det bliver husejerne i de områder, der forventes ramt ved ekstremt højvande, der selv skal betale en hel del - dog med millionstøtte fra Realdania.

- Vi er i øjeblikket bundet af et gammelt forlig, der siger, at kystsikring, det er den enkeltes eget ansvar, fortalte hun.

- Men vi bliver nødt til at prioritere det på et tidspunkt, for det er for stor en opgave for kommunerne.

Mette Abildgaard fortalte, at i Holland, hvor der er 451 kilometer kyst, bruger staten 2 milliarder på kystsikring. I England, hvor der er godt og vel 12.000 kilometer kyst, bruger de 3 milliarder, og i Danmark, hvor der er godt og vel 7000 kilometer kyst, bruger staten 90 millioner - i hovedsagen ved den jyske vestkyst.

- Både Enhedslisten og senest Socialdemokratiet har været ude med forslag om en kystfond. Men jeg må sige til jer: Kystfond er ikke regeringspolitik p.t., lød det fra Mette Abildgaard.

- I den konservative folketingsgruppe er vi åbne for forskellige muligheder, og personligt kan jeg godt se perspektiv i en kystfond, så det bedste i kan gøre for jeres sag er, at fodre os med jeres argumenter.