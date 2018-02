Fans af superligaklubben Lyngby Boldklub er klar til at følge klubben ned igennem rækkerne, hvis en truende konkurs ikke kan afværges.

- Uanset, hvad der bliver besluttet, så fortsætter Lyngby Fans. Det gør vi, uanset om det hedder Superligaen, 1.- eller 2. division eller Danmarksserien.

- Vi havde møde 6. januar, hvor vi lavede halv- og helårsplan. Det eneste, der kan afvige er hjemme- og udebanekampe, men de planlagte arrangementer fortsætter, siger Peter Nielsen.

Han er medlem af bestyrelsen i Lyngby Fans med ansvar for den eksterne kommunikation, og han var også fan af klubben, som i 2001 gik konkurs og rykkede i Danmarksserien.

- Jeg var løst medlem dengang, men generelt med en fanskare, så er følelserne blandede. Nogle er klar til at gribe flagene med det samme i Danmarksserien, mens andre lige skal have lidt ro.

- Vi havde dog mange fans med fra Danmarksserien og op i Superligaen dengang, og selv om jeg ikke kan tale på alles vegne, så regner jeg med, at der er opbakning til, hvad der nu end sker, siger Peter Nielsen.

Lyngby Fans har 1262 følgere på Facebook, og talsmanden slår fast, at man er helt klar til forårets første turneringskamp mod Brøndby om tre dage.

- Vi fortsætter vores arbejde ufortrødent og er klar til søndag, hvis vi skal spille. Alle vores flag og bannere er blevet vasket og sat på nye stave, så vi er klar og afventer ligesom alle andre, siger Peter Nielsen.

Han fortæller, at fanklubben ikke kimer ledelsen ned, men afventer udmeldingen.

- Vi får ikke noget at vide, før alle andre gør. For mit vedkommende har jeg ikke lukket ned for medierne, men indtil, der er noget klart ud over rygter, må vi afvente.

- Vi har overhovedet ikke forventet at blive orienteret undervejs. Vi lader klubben få den ro, som den skal have til det arbejde, som den udfører. Vi kontakter dem ikke og spørger om opdateringer, siger Peter Nielsen.

Lyngby Boldklub har de seneste dage meldt om forhandlinger med flere forskellige, mulige købere. En lokal gruppe investorer synes stadig i spil, ligesom en Premier League-klub er nævnt blandt bejlerne.

Fanklubben har dog ingen holdning til, hvilken løsning der er bedst.

Fansene rynker heller ikke på næsen af de fire spillere, der onsdag valgte at blive fritstillet med øjeblikkelig virkning som følge af manglende løn.

- Det økonomiske deltager vi ikke i, og vi har ingen holdning til det, fordi vi ikke rigtig har nogen indvirkning på det.

- Vi har heller ikke rigtig en holdning til, at fire spillere har forladt klubben. Det er internt, hvad der er sket, og vi har ingen viden om, hvad der er sket, siger Peter Nielsen.

Lyngby tager ifølge turneringsplanen imod Brøndby i Superligaen søndag aften klokken 18.