Debat: Bro vil smadre sydfynsk idyl

Faaborg-Midtfyn Kommune vil tiltrække nye indbyggere og er derfor synlig på Heartland-festivalen, hvor "den kreative klasse" forsøges overbevist fx i tryksagen "Danish Heartland". Her læses at "vil man for alvor lægge afstand til en travl hverdag, tilbyder Sydfyns mytiske Svanninge Bakker uforglemmelige naturoplevelser" og videre "Tilsammen udgør Faaborg og Det Sydfynske Øhavs perler i sandhed et forførende og forfriskende uspoleret lille hjørne af verden".

Men nye beboere og turister må hellere holde sig væk, for FMK arbejder vedvarende på at spolere idyllen med 40 km motorvej fra Bøjden over Horne Land, gennem Svanninge Bakker, via Heden og videre til Årslev.

Det er et motorvejsprojekt, men kaldes AlsFynBroen, for en del vil gerne hurtigere over Bøjden-Fynshav og så overser man motorvejen.

Ideen til en bro mellem Als og Fyn blev for 10 år siden fremlagt af Center for Erhvervsudvikling i Sønderborg. Sønderborg Kommune har overbevist Faaborg-Midtfyns borgmestre om at de sammen skal anvende 6 mio. kroner på flere undersøgelser og opinionspåvirkning. Men i spidsen står ikke den politisk valgte ledelse, men bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen.

Hvorfor er det erhvervslivet i Sønderborg som skal bearbejde fynboerne til at grave en motorvej tæt forbi Svanninge Bakker? En motorvej er mere end et teknisk anlæg, den er også et cirka 1,5 kilometer bredt spor af trafikstøj over 58 dB og en barriere for de lokale og for vilde dyr og planter.