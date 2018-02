Det er clearet med statsministeren, at ikke alle LA's folketingsmedlemmer stemmer for tildækningsforbud.

Dansk Folkeparti har været kritisk. Og Venstres gruppeformand, Søren Gade, er også kommet med noget, der ligner en stikpille til Liberal Alliance.

Regeringspartiet er blevet kritiseret for, at det har fritstillet sine folketingsmedlemmer, når der skal stemmes om regeringens tildækningsforbud - eller burkaforbud, som det mere populært kaldes.

Men ifølge Liberal Alliances partileder, udenrigsminister Anders Samuelsen, er der ingen problemer med en sådan fritstilling.

- Vi er inde ved kernen af liberale grundsynspunkter, og der deler et parti som Liberal Alliance sig. Der er nogen, som går ind for et tildækningsforbud, og der er andre, som er imod det.

- Jeg har respekt for begge synspunkter. Der er argumenter for begge synspunkter. Det er ikke første gang i Folketinget, at man oplever, at partier fritstiller i forhold til bestemte afstemninger.

- Vi har en aftale med statsministeren, at det er der ikke problemer i, siger Samuelsen.

Partiet har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre, og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl.

Dermed er der ikke flertal for regeringens tildækningsforbud, som i bund og grund er rettet mod muslimske kvinder, der går i muslimske klædedragter som niqab og burka.

Onsdag udtalte DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, at regeringens støtteparti nok ikke havde det bedste forhold til LA for tiden.

Han pegede på striden om finansloven samt store skattelettelser og krav om en strammere udlændingepolitik med et "paradigmeskift".

Torsdag er Venstres Søren Gade i Politiken citeret for at sige, at Venstre ikke fritstiller sine medlemmer, da Venstre er "et regeringsdueligt parti, der er vant til at tage ansvar og også tage nogle svære beslutninger".

I Venstres folketingsgruppe har der været splittelse i forhold til et burkaforbud. Eksminister Eva Kjer Hansen vil på trods af, at Venstre ikke fritstiller sine medlemmer, stemme imod tildækningsforbuddet.

Selv om blå blok ikke kan mønstre et flertal, så kan det stadig opnås. Det kommer an på Socialdemokratiet, som er gået i tænkeboks.