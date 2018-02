Tåsinge: En 31-årige mand fra nordjyske Fjerritslev var natten til torsdag på vildspor i det sydfynske i mere end en forstand.

Han mistede klokken 02.10 herredømmet over sin bil på Sundbrovej på Tåsinge og nedlagde ved uheldet et fem meter langt rækværk. Det fik dog ikke manden til at stoppe sin færden, og det skærpede politiets interesse for nordjyden.

En patruljevogn blev sendt ud for at finde ulykkesbilisten, og man fandt ham senere på natten på Langeland. Her måtte han afgive en blodprøve, som nu vil afsløre, om manden var påvirket af alkohol.

Senere på natten stoppede politiet en 21-årig mand fra Svendborg, som blev testet for kørsel i narkopåvirket tilstand. Han forsøgte først at køre fra politiet på Dannebrogsvej, og da han blev standset, fandt politiet 0,92 gram hash i hans bil samt en kniv med en bladlængde på 12,5 cm. Han sigtes nu både for overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer. (gru)