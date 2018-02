Faaborg: Helios-Teatret har ikke færre end tre danmarkspremierer torsdag 8. februar. Det er de to familiefilm "Hodja fra Pjort" og "Coco", der begge vises kl. 14, og "Fifty Shades Fri", der vises både kl. 16 og 19.30.

Der er gallapremiere på "Fifty Shades Fri" kl. 19.30, hvor der varmes op fra kl. 18.30 med vin og snacks i Café Soze, dog kun for forhåndstilmeldte.

Animationsfilmen "Hodja fra Pjort" er baseret på Ole Lund Kirkegaards bog og handler om drengen Hodja, der drømmer om andet og mere end at overtage sin fars skrædderforretning til faderens store ærgrelse. Da Hodja får tilbudt et flyvende tæppe mod at hente tæppehandlerens barnebarn, er han fløjet sin vej uden faderens tilladelse og med skarp kurs mod den store by. Snart lander Hodja vel fremme i de nye omgivelser, og han møder pigen Smaragd, og så sker der som bekendt ting og sager. De danske stemmer leveres bl.a. af Thure Lindhardt, Özlem Saglanmak, Peter Zhelder, Kurt Ravn og Peter Frödin.

"Coco", der ligeledes er en animationsfilm, foregår i Mexico i forbindelse med traditionen Mardi Gras/De Dødes Dag. Den 12-årige Miguel, der bor sammen med sin store familie ude på landet, opdager på fejringsdagen et mysterie, der er flere generationer gammelt, og det fører til en meget anderledes familiesammenkomst.

De tre premierefilm vises også i hele uge 7, hvor desuden "Stalins Død" og "Thelma" er på programmet, "Thelma" fra lørdag 24. februar.