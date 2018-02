Haarby: Trafikken forløber normalt stille og roligt på Syrenvej i Haarby, men hvis man glemmer sin vigepligt og ikke får set rigtigt for, kan det gå galt. Det var, hvad der skete for en 63-årig kvinde fra lokalområdet, da hun onsdag kort før klokken 13.30 svingede ud fra t Æblehaven, Syrenvej 22-52, og ud på Syrenvej. Her ville hun tage et venstresving men overså en anden bil ført af en 82 årig kvinde. De to biler stødte sammen. Heldigvis var farten dog ikke højere, end at begge kvinder slap uskadt. Bilerne indkasserede dog et par buler, oplyser Fyns Politi. /liw