En 18-årig kvinde fra Odense blev torsdag formiddag dræbt i en højresvingsulykke i det sydøstlige Odense, da hun blev ramt af en lastbil.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Politiet skriver, at undersøgelser og afhøringer indtil videre har godtgjort, at lastbilen klokken 9.40 kom kørende ad Svendborgvej, hvor den i krydset ved Drejebænken holdt for rødt lys med henblik på at svinge til højre. Den 18-årige kvindelige cyklist holdt til højre for lastbilen. Begge satte i gang ved grønt lys, hvor cyklisten kørte ligeud og lastbilen svingende til højre. Cyklisten blev dræbt på stedet.