En 30-årig havde en promille på 2,37 samtidig med, at han kørte en lille knallert i Bogense. Det blev tirsdag vekslet til en bødedom og en frakendelse af retten til at føre lille knallert.

Bogense: Om aftenen den 21. april 2017 skulle en 30-årig mand fra Bogense nok have valgt ikke sætte sig op på sin knallert. For han havde en promille på mindst 2,37, hvilket en senere blodprøve viste. Det, samt at have haft en ekstra passager på knallerten og ikke nogen styrthjelm på hovedet, blev han dømt for tirsdag i retten i Odense.

Dommen lyder på en bødestraf og frakendelse af retten til at føre en lille knallert, hvilken den tiltalte mand modtog.

På dagen for spritkørslen blev han opdaget, da han kom kørende ad Odensevej i Bogense omkring klokken 20.10. Her blev politiet opmærksomme på ham under en patrulje og stoppede ham. Anklager Torben Klose siger, at politiets interesse nok blev vakt, fordi der sad to mennesker på knallerten.

I retten erkendte bogenseren det hele og fortalte, at han havde kørt uden styrthjelm, fordi han havde været så venlig at give den til passageren.