Svendborg: Hvis man får besøg af den kommunale hjemmepleje, er det om at være på vagt, inden man lukker nogen indenfor.

Sådan lyder det gode råd fra både politiet og Svendborg Kommune, efter at to kvinder onsdag formiddag ringede på døren hos en 73-årig kvinde i Byparken og stjal hendes pung.

Kriminalassistent Steen Foged, Fyns Politi i Svendborg, fortæller, at de to kvinder ringede på den 73-åriges lejlighed klokken 10.14, og at det var kvindens opfattelse, at de kom fra hjemmeplejen. Kort efter gik de igen med kvindens pung.

- De er begge omkring 30 år og var iført mørkt tøj, og den ene havde en blå mappe under armen, fortæller Steen Foged, der opfordrer alle ældre, der får besøg af hjemmeplejen, til at være opmærksomme og skeptiske.

- Alle i hjemmeplejen har et ID-kort, og vi opfordrer til, at man beder om at se kortet, hvis det er én, som man ikke kender, siger Steen Foged.

Samme besked kommer fra Kirsten Vie, der er ældrechef i Svendborg Kommune. Hun påpeger, at alle ansatte i kommunens hjemmepleje har et ID-kort og tilmed er i uniform.

- Medarbejderne har et ID-kort, som man skal bede om at se, og har de ikke det, skal man ikke lukke dem ind, siger Kirsten Vie.

Politiet har ikke kendskab til, hvor mange penge der var i den pung, som blev stjålet fra kvinden i Byparken. (olgr)