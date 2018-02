Men træerne vokser ind i himlen, og for indeværende år ventes ikke så godt et resultat, fremgår det af regnskabet. 190-220 millioner kroner i overskud for hele 2018 lyder prognosen ifølge regnskabet.

Sparekassen forventer en fortsat afdæmpet vækst i dansk og europæisk økonomi generelt i 2018. Det betyder blandt andet en forventning om, at den aktuelle situation med lave renter vil fortsætte i hvert fald et stykke ind i 2018.

For at imødegå en fortsat vækst i forretnings-omfanget samt nye, internationale krav til økonomisk polstring vil banken øge kapitalgrundlaget i løbet af året. Det skal ske via en aktieemission rettet mod Sparekassen Sjælland-Fyns eksisterende aktionærer. 30 procent af dem har allerede sagt ja. Prospektet offentliggøres 22. marts, og 3. april er første tegningsdag.

Indtil emissionen af nye aktier er i hus, forventer flere analytikere, at aktiekursen vil være under pres. Umiddelbart blev regnskabet pænt modtaget på børsen, hvor aktien steg marginalt på regnskabet. I forhold til for et år siden ligger den dog knap 10 procent laveret i kursniveauet omkring 110.