Debat: Ny viden om vindmøllestøj er brugbar

Synspunkt: Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af eventuelle helbredsmæssige konsekvenser af naboskab til vindmøller er ubrugelig. Det er påstanden fra Peter Prinds og andre vindmøllemodstandere. Ubrugelig i forhold til hvad?

Set i lyset af, at anerkendt videnskabeligt arbejde indtil nu ikke har påvist negative helbredsmæssige effekter ved naboskab til vindmøller, vil ej heller denne undersøgelse næppe kunne udruste vindmøllemodstandere med de "lig på bordet", de i den grad har behov for at kunne fortsætte deres skræmmekampagner. Jeg forstår derfor godt, at Prinds på forhånd vælger at lægge afstand til undersøgelsens resultater i forsøget på at undgå, at han og andre vindmøllemodstanderes postulater om helbredseffekter udstilles som det de er: Grundløse postulater.

Vindmøller - uanset om de er små eller store, gamle eller nye - udsender lydbølger. Det er veldokumenteret, at lydbølger påvirker helbredet, såfremt lydniveauet er tilstrækkelig højt og vedvarende. For eksempel vurderer en dansk undersøgelse, at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, og en anden dansk undersøgelse fandt, at cirka 1400 personer diagnosticeres årligt som diabetikere som følge af støj fra trafikken. Her er det på sin plads at nævne, at mens 723.000 boliger er udsat for støj over den vejledende grænse på 58 dB Lden, er der under 3400 boliger, der er tæt på en absolut grænse på 44 dB for støj fra vindmøller. Samfundet accepterer de helbredsmæssige omkostninger forårsaget af trafikken, ligesom samfundet accepterer, at luftforureningen i Danmark årligt er årsagen til 3750 for tidlige dødsfald, hvor alene danske brændeovne tegner sig for 550.

Skulle undersøgelsen påvise, at der er helbredsmæssige påvirkninger, giver det politikerne på Christiansborg et grundlag for at afveje sådanne eventuelle negative effekter mod de mange sundheds- og klimamæssige fordele ved at bevæge os mod et fossilfrit samfund.

Er der ingen problemer, kan man naivt håbe på, at vindmøllemodstandere vil ophøre med deres skræmmekampagne og i stedet glæde sig over, at deres frygt var ubegrundet.

Ny viden er altid nyttig for de, der danner sig meninger og beslutter ved brug af viden. Derfor vil de kommende resultater fra Kræftens Bekæmpelses undersøgelse være brugbare.