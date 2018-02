I weekenden er det igen tid til Strib Vinterfestival. Festivalen har solgt rekord mange billetter, og for at det hele forløber gnidningsfrit, er de frivillige kræfter essentielle.

Strib: For 30. år åbnes der i weekenden op til musik og hygge, når Strib Vinterfestival finder sted. Festivalen har i år oplevet et rekordstort billetsalg - hele 2000 billeter er solgt, og Strib Skole vil summe af liv fra de mange koncertgængere og alverdens musikere.

Men en festival som Strib Vinterfestival kræver også arbejde. Jørgen Rahbek, der formand for festivalen, fortæller, at der i år er 200 frivillige, som hjælper med blandt andet at stå i baren, gøre rent og være dørmænd.

- Cirka 70 til 80 procent af vores frivillige er gengangere. Mange frivillige har været med lige fra starten, og man er som en stor familie. Det er hyggen, der går igen. De mødes måske kun den ene gang om året, og så har man intens hygge i den weekend.

- Det er gået godt med at finde frivillige, og vi er kommet i mål, men det har været lidt en udfordring. Det er de resterende 20 til 30 procent af de frivillige, der har været en udfordring. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er flere, der har købt billetter, eller folk har bedre økonomi, så man har råd til at købe en billet i stedet for at komme gratis ved at give 15 timers arbejde. Det har været lidt mere sejt den her gang.

Ifølge Jørgen Rahbek er de resterende frivillige kommet på plads senere denne gang. Det skete for cirka to uger siden.