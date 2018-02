Der gøres op med, at voldtægtsofre skal nå at melde et overgreb inden for 72 timer for at få erstatning.

Et bredt flertal i Folketinget har stemt for at sikre seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling.

Det betyder, at gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn ikke længere kan blive forældet.

- Seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

- De forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været med til at forhindre ofrene i opnå retfærdighed.

Desuden forhøjes niveauerne for tortgodtgørelse i alle sager om seksuelle krænkelser.

Tidligere var det et krav, at man skulle anmelde sager om voldtægt og seksuelt misbrug af børn inden for 72 timer for at få offererstatning fra staten. Men det ophæves snart.

I 2015 anslog det Kriminalpræventive Råd, at omkring 3600 personer hvert år udsættes for voldtægt eller voldtægtsforsøg, og af dem anmelder kun godt 400 overgrebet.

Folketinget har desuden besluttet at ophæve forældelsesfristerne med tilbagevirkende kraft for erstatnings- og godtgørelseskrav i sagerne om myndighedssvigt.

Sagen om drengene fra børnehjemmet Godhavn er blevet nævnt som et eksempel på en gammel sag, der nu vil kunne tages op igen. Desuden har der været flere sager om kommuners erstatningspligt over for krænkede børn og unge.

Forældelsesfristen afskaffes også, når det gælder gerningsmandens strafansvar. Men det sker ikke med tilbagevirkende kraft.

Afskaffelsen af forældelsesfristen er en del af et lovforslag fra Søren Pape Poulsen.

Det har været på vej, siden ministeren i 2016 præsenterede udspillet "Retfærdighed for ofre", der indeholder en lang række øvrige ændringer i både strafferetten og regler om erstatning.

Det træder i kraft fra 1. april.